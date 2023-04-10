Украина

Завершился 20-й тур УПЛ. Черноморец отобрал очки у Александрии, которая большую часть матча играла в большинстве. СК Днепр-1 разбил Львов в сверхрезультативном поединке и продолжает погоню за Шахтером. В последнем матче тура Колос разгромил Металлист 1925.

В Первой лиге Полесье потерпело дебютное поражение в сезоне. Матч против МФК Металлург ознаменовался скандалом – игрок житомирского клуба толкнул главного арбитра (матч судила девушка) и получил красную карточку.

Мирча Луческу намекнул на возможный уход из Динамо – наставник нуждается в серьезной операции в связи с обострением болезни. По словам тренера, он может уйти на пенсию, если не сможет выполнять свои обязанности.

Игорь Суркис готов вернуть Яремчука в Динамо и раскрыл, кто стал причиной трансфера Цыганкова. Также президент киевлян поставил ультиматум игрокам.

Топ-матчи дня

Арсенал отскочил на Энфилде в игре с Ливерпулем. "Канониры" вели 2:0, но команда Юргена Клоппа отыгралась и еще не забила пенальти. Александр Зинченко подвел в решающий момент – именно украинец на последних минутах стал одним из виновников решающего гола. Арсенал продолжает лидировать в АПЛ, однако теперь все в руках Манчестер Сити, который имеет игру в запасе и домашний поединок против "канониров".

Этот матч не обошелся без скандала. После первого тайма арбитр ударил игрока Ливерпуля.

Андрей Ярмоленко забил гол впервые за 2 месяца и стал соавтором шедевра – команда Реброва устроила разгром за 15 минут.

Руслан Малиновский не помог Марселю избежать потери очков с середняком чемпионата Франции. Неприятный сигнал для украинца и крохи времени на поле.

Другие главные события

Федерико Вальверде с кулаками напал на игрока Вильярреала после матча чемпионата Испании – окружение звезды Реала объяснило агрессию, а пострадавший футболист обратился в полицию.

Михаил Мудрик кардинально меняет образ жизни в Лондоне. СМИ раскрыло намерения украинца после неудачного старта в Челси.