Сборная Украины

Национальная команда вновь не сумела победить. Украина на последних секундах пропустила от Чехии – спарринг завершился ничьей. Печальные перспективы сборной, 5 дебютантов и фирменный провал.

Александр Петраков не скрывал разочарования после матча. Главный тренер рассказал об эмоциональном разговоре в раздевалке и четком плане на Финляндию.

Петраков – уже герой, даже если не выведет Украину на ЧМ-2022: самопожертвование, Малиновский и отказ от конспектов Шевы.

Отбор на ЧМ

В рамках квалификации на чемпионат мира Польша в адском матче вырвала ничью с Англией. Италия разнесла Литву, Швеция сенсационно проиграла, а Бельгия скромно разобралась с Беларусью.

Германия разгромила Исландию, а "карлики" покорно раздали очки. Армения споткнулась на Лихтенштейне – фейл голкипера нивелировал старания Мхитаряна и VAR. Форвард Шахтера ассистом организовал грандиозную сенсацию в отборе ЧМ-2022.

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