Главные новости 8 сентября: сборная Украины снова упустила победу, Польша остановила Англию, бан для бразильцев АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 сентября.
Сборная Украины
Национальная команда вновь не сумела победить. Украина на последних секундах пропустила от Чехии – спарринг завершился ничьей. Печальные перспективы сборной, 5 дебютантов и фирменный провал.
Александр Петраков не скрывал разочарования после матча. Главный тренер рассказал об эмоциональном разговоре в раздевалке и четком плане на Финляндию.
Петраков – уже герой, даже если не выведет Украину на ЧМ-2022: самопожертвование, Малиновский и отказ от конспектов Шевы.
Отбор на ЧМ
В рамках квалификации на чемпионат мира Польша в адском матче вырвала ничью с Англией. Италия разнесла Литву, Швеция сенсационно проиграла, а Бельгия скромно разобралась с Беларусью.
Германия разгромила Исландию, а "карлики" покорно раздали очки. Армения споткнулась на Лихтенштейне – фейл голкипера нивелировал старания Мхитаряна и VAR. Форвард Шахтера ассистом организовал грандиозную сенсацию в отборе ЧМ-2022.
Другие новости
Динамо выбрало лучшего игрока августа, Шахтер – тоже. Реал официально представил Эдуардо Камавинга. ФИФА запретила 8 бразильцам сыграть в следующем туре АПЛ – среди них лидеры Манчестер Сити, Ливерпуля и Челси. "Трансфер Гризманна – отстой": Куман удивлен "коварством" Суареса – Барселона ставит на двух игроков после Месси.