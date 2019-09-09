Главные новости 8 сентября: Испания и Италия почти на Евро-2020, Динамо одержало первую победу при Михайличенко

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 сентября.

Квалификация Евро-2020

Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина.

Квалификация Евро-2020: Испания разгромила Фарерские острова, Греция споткнулась об Лихтенштейн.

Италия одержала тяжелую победу над Финляндией, а Швеция на своем поле вырвала ничью с Норвегией.

Украина

Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэков.

Десна в спарринге разгромила Анкарагюджю – экс-динамовцы пофеерили голами.

Поцелуй Зинченко, смех Степаненко и подозрительный Миколенко – сборная Украины прибыла в Днепр после триумфа над Литвой.

Мир

Барселона хочет предложить Месси пожизненный контракт.

Рамос повторил рекорд Касильяса.

Сборная Англии повторила победную серию Испании в матчах отборов на Евро – впереди только рекорд Чехии.