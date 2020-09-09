Лига наций

Во 2-м туре Португалия благодаря рекордному дублю Роналду уверенно победила Швецию. Криштиану Роналду установил уникальное достижение, первым в истории европейских сборных забив 100 голов.

Тем временем Франция перестреляла Хорватию – праздник открытого футбола и дежавю Мундиаля. В свою очередь Бельгия разгромила Исландию, а Кейн подвел Англию в Дании, драматическое поражение Жерсона и Ко.

Украина

Мирча Луческу инициировал реконструкцию клубной базы Динамо. Кроме того, киевский клуб не рассчитывает на Гармаша и Клейтона – СМИ обнародовал решение румынского тренера.

Рух – Шахтер: УПЛ перенесла матч из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе. Между тем Львов может проводить домашние матчи в Тернополе – директор клуба поражен ценой аренды стадиона Украина.

Украина красиво била Финляндию на выезде в матче отбора Евро U-21 – подвиги игроков Шахтера и Динамо.

Трансферы

Защитник Анхелиньо вернулся в РБ Лейпциг – Зинченко остался без конкурента. Тем временем Эвертон оформил переход Дукуре из Уотфорда.

Также форвард Ромы окончательно переехал в Бундеслигу за 27 млн ​​евро. Миланский Интер официально приобрел Коларова за символические отступные.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль стал игроком Башакшехира из Стамбула. Депай в Барселону: президент Лиона сильно осложнил приоритетный трансфер Кумана.