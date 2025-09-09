Украина

Динамо с дебютом Бленуце и еще трех новичков разбило команду Гармаша и Рыбалки – Ярмоленко оформил дубль.

Динамо официально отпустило нападающего в Европу.

Мир

Вслед за Россией – под дисквалификацию ФИФА может попасть еще одна страна.

Звездное усиление может получить турецкий Трабзонспор – Вслед за Андре Онаном, который дал согласие на переход из Манчестер Юнайтед (но официально еще не перешел) партнером Зубкова, Сикана и Батагова может стать Федерико Кьеза.

Сикан получил предложение от 34-кратного европейского чемпиона – украинец может существенно потерять в зарплате.

Квалификация чемпионата мира 2026 года

Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026.

Определился второй участник ЧМ-2026 от Африки – гол на 90+4 позволил в третий раз квалифицироваться на турнир.

Азербайджан уволил Сантуша перед матчем против Украины – известно, кто заменит чемпиона Евро. Соперник Украины стал не единственным, кто решил сменить наставника – к подобному шагу прибегнул Казахстан после сокрушительного поражения от Бельгии со счетом 0:6.

Азербайджан – Украина: пресс-конференция Реброва – об увольнении Сантуша, сюрприз от Зинченко и состояние Судакова.