Главные новости 8 сентября: Динамо отпустило нападающего, валидольная победа Италии, отставка соперника сборной Украины
Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 8 сентября.
Украина
Динамо с дебютом Бленуце и еще трех новичков разбило команду Гармаша и Рыбалки – Ярмоленко оформил дубль.
Динамо официально отпустило нападающего в Европу.
Мир
Вслед за Россией – под дисквалификацию ФИФА может попасть еще одна страна.
Звездное усиление может получить турецкий Трабзонспор – Вслед за Андре Онаном, который дал согласие на переход из Манчестер Юнайтед (но официально еще не перешел) партнером Зубкова, Сикана и Батагова может стать Федерико Кьеза.
Сикан получил предложение от 34-кратного европейского чемпиона – украинец может существенно потерять в зарплате.
Квалификация чемпионата мира 2026 года
Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026.
Определился второй участник ЧМ-2026 от Африки – гол на 90+4 позволил в третий раз квалифицироваться на турнир.
Азербайджан уволил Сантуша перед матчем против Украины – известно, кто заменит чемпиона Евро. Соперник Украины стал не единственным, кто решил сменить наставника – к подобному шагу прибегнул Казахстан после сокрушительного поражения от Бельгии со счетом 0:6.
Азербайджан – Украина: пресс-конференция Реброва – об увольнении Сантуша, сюрприз от Зинченко и состояние Судакова.