Евро-2020

Завершились полуфинальные матчи плей-офф на чемпионат Европы, которые были сыграны в рамках квалификации через Лигу наций. Сборная Румынии потеряла шансы выйти на Евро-2020, а это значит, что сборная Украины получит одну из двух несколько более слабых команд. Третьим оппонентом Шевченко станет Грузия или Северная Македония.

Обладатели последних четырех путевок на Евро станут известны 12 ноября – все результаты полуфинальных матчей.

Украина

Вспышка COVID-19 в Шахтере продолжается. По результатам тестирования выявлено 18 положительных случаев. В то же время трое игроков "горняков" отправятся в лагерь сборной – это Марлос, Коваленко и Бондарь.

Динамо подало заявку на Лигу чемпионов. В списке киевлян есть определенные неожиданности – в частности, присутствие Дениса Гармаша, которого все лето сватали в другие клубы. К слову, киевский клуб продлил контракт с Владиславом Супрягой.

Сколько могут заработать украинские клубы в еврокубках – УЕФА обнародовал схему призовых в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2020/21. Динамо, Шахтер и Заря имеют за что бороться.

"Футбол 24" собрал сокрушительную реакцию соцсетей и СМИ на фиаско сборной Украины во Франции. Поражение 1:7 стало самым крупным в истории "сине-желтых".

Мир

Англия разгромила Уэльс на Уэмбли. Все голы забили дебютанты национальной команды.

Сборная Германии везет сильнейший состав в Киев на поединок Лиги наций против Украины. Игра пройдет 10 октября на НСК Олимпийский.

Ливерпуль подписал чемпиона мира из Бразилии.