Украина

Не в Лондоне или Варшаве: Шахтер и Динамо определились со стадионом, где состоится первое Классическое сезона.

Ворскла на последних минутах вырвала победу над Черноморцем – одесситы опустились на дно таблицы.

Динамо хотело оформить сенсационное возвращение Мораеса – экс-форвард Шахтера был основным вариантом.

Михаил Мудрик попал в сферу интересов ПСЖ – лидер Шахтера может заменить в Париже одну из главных звезд. Тем временем Анатолий Трубин заинтересовал два клуба Серии А.

Мир

Реал одержал победу над Хетафе и вернулся на первое место – Лунин провел первый "сухой" матч за мадридцев.

Милан обыграл Ювентус: обескровленные чемпионы наказали за трусость, Аллегри получил мастер-класс, тень Месси на Сан-Сиро.

Боруссия Д спасла ничью с Баварией, проигрывая 0:2 – гол джокера на 90+5 минуте лишил мюнхенцев лидерства.

Тоттенхэм победил Брайтон и поднялся в топ-4, Ман Сити разгромил Саутгемптон, Лестер не смог покинуть зону вылета.

ПСЖ без Месси потерял очки, Рамос был удален за истерику.