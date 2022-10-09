Главные новости 8 октября: Динамо и Шахтер согласовали детали Классического, Мудрик интересен ПСЖ, победы Реала и Милана
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 8 октября.
Украина
Не в Лондоне или Варшаве: Шахтер и Динамо определились со стадионом, где состоится первое Классическое сезона.
Ворскла на последних минутах вырвала победу над Черноморцем – одесситы опустились на дно таблицы.
Динамо хотело оформить сенсационное возвращение Мораеса – экс-форвард Шахтера был основным вариантом.
Михаил Мудрик попал в сферу интересов ПСЖ – лидер Шахтера может заменить в Париже одну из главных звезд. Тем временем Анатолий Трубин заинтересовал два клуба Серии А.
Мир
Реал одержал победу над Хетафе и вернулся на первое место – Лунин провел первый "сухой" матч за мадридцев.
Милан обыграл Ювентус: обескровленные чемпионы наказали за трусость, Аллегри получил мастер-класс, тень Месси на Сан-Сиро.
Боруссия Д спасла ничью с Баварией, проигрывая 0:2 – гол джокера на 90+5 минуте лишил мюнхенцев лидерства.
Тоттенхэм победил Брайтон и поднялся в топ-4, Ман Сити разгромил Саутгемптон, Лестер не смог покинуть зону вылета.
ПСЖ без Месси потерял очки, Рамос был удален за истерику.