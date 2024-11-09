Главные новости 8 ноября: Ребров выбрал замену Цыганкову в сборной, жеребьевка Кубка Украины, победа Ворсклы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 8 ноября.
Украина
Ребров провел замену в заявке сборной Украины – вместо Цыганкова вызвали лидера Динамо.
Ворскла победила Черноморец, остановив 10-матчевую безвыигрышную серию.
Сборная Украины U-19 объявила состав на матчи квалификационного раунда Евро-2025 – хавбек Манчестер Юнайтед в заявке. Бауманн официально получил украинский паспорт.
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер узнали своих соперников.
Мир
Гвардиолу заинтересовала возможность работать со сборной Бразилии.
"Золотой мяч-2024": во Франции рассекретили на сколько баллов Родри опередил Винисиуса в голосовании.
Украинцы за рубежом
Мичел раскрыл, когда ждать Цыганкова в составе Жироны.
Гол Мудрика признали самым красивым в туре Лиги конференций – украинец имел только одного конкурента.