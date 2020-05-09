Главные новости 8 мая: в Украине первый футболист заболел на COVID-19, смерть аргентинской легенды, изменения в правилах

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 мая.

Украина

Первый случай коронавируса в украинском футболе – полуфиналист кубка сообщил о заражении своего игрока. УАФ определила судьбу клуба, в котором нашли больного на COVID-19.

Шахтер определился с ценой Коваленко – скромная сумма не пугает Рому, но есть другое препятствие трансферу. "Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился на весь мир.

Заря против проведения матчей верхней шестерки в Киеве – луганчане предложили две альтернативы. Богдан Леднев отреагировал на слухи о возвращении в Динамо – хавбек готов отобрать у киевлян Лигу чемпионов. СК Днепр-1 может подать заявку на участие в еврокубках.

Мир

Умерла легенда аргентинского футбола – на него совершили нападение в родном городе.

Реал больше не интересуется Погба – мадридцы сфокусировались на двух талантах. Королевский клуб получил отказ от Камавинги – 17-летний талант безразлично отнесся к интересу мадридцев. 60-миллионный Йович сломал ногу во время домашних тренировок.

Барселона убедила Лаутаро осуществить трансфер – звезда каталонцев станет жертвой сделки. Интер готов предложить Арсеналу звездный обмен форвардами. Экс-динамовец стал слишком большой проблемой для своего клуба – три претендента готовы купить его за скромную сумму.

Коронавирус

IFAB увеличил количество возможных замен в матче, но есть определенные нюансы. ФИФА разрешила национальным чемпионатам отказаться от VAR.

Ла Лига утвердила даты возобновления и завершения турнира. Испания провела массовое тестирование футболистов на COVID-19 – результаты неутешительны. 10 игроков Атлетико подцепили коронавирус – историчный антирекордсмен до сих пор положительный.

Милан зафиксировал три случая инфицирования коронавирусом – возобновление Серии А под угрозой срыва. Бывший хавбек Металлиста заболел на COVID-19 – он далеко не один в своем клубе.