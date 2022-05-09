Война России против Украины

Трогательная акция в Бундеслиге –220 игрушек на поле в память об украинских детях, которых убила Россия.

Украинский форвард отличился хет-триком за Динамо Тбилиси – комментатор кричал "Слава Украине", когда счет стал 7:3

Россия напала на Украину: Ребров раскрывает планы на будущее, проблемы и трансфер Шахтера за 20 миллионов (LIVE)

Украинцы за границей

Сергей Ребров намекнул, где продолжит карьеру после ухода из Аль-Айна.

Аталанта обыграла Специю в битве украинцев – Малиновский сделал гол и был лучшим, Коваленко спровоцировал взрыв.

Манчестер Сити поиздевался над Ньюкаслом – Зинченко отличился ассистом и помог "горожанам" оторваться от Ливерпуля.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд вытаскивают Эвертон из болота вылета.

Вест Хэм разбил Норвич и продолжил погоню за Манчестер Юнайтед – Ярмоленко отыграл один тайм.

Лунин дебютировал за Реал в Примере, но не спас от фиаско – Атлетико впервые за 6 лет победил "бланкос" в Ла Лиге.

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