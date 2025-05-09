Главные новости 8 мая: Мудрик в финале Лиги конференций, камбэк Йовичевича в УПЛ, "антигерой" Довбик
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 8 мая.
УПЛ
Йовичевич получил предложение от амбициозного клуба УПЛ – экс-тренер Шахтера не замедлил с ответом
Срна встретился с потенциальным кандидатом на замену Пушичу – у Шахтера есть конкурент в борьбе за тренера
Дисквалификация Суркиса и штрафы для Динамо и Шахтера – КДК УАФ вынес вердикты клубам после безумного Классического
Легионер Динамо официально стал чемпионом с другой командой – Шовковский не верил в него
Еврокубки
Манчестер Юнайтед вышел в финал ЛЕ благодаря разгрому Атлетика, Тоттенхэм станет соперником – "шпоры" одолели Буде-Глимт
Челси стал первым финалистом Лиги конференций – он узнает соперника через час
Бетис вышел в финал Лиги конференций – Антони стал героем, магии "нового спортдира" оказалось недостаточно
Украинцы за рубежом
"Принес Роме около 20 очков": римское СМИ защитило Довбика перед критиками – они называют Артема "антигероем сезона"
Таловеров может присоединиться к клубу украинцев в европейском чемпионате – в приоритете Максима только одна страна
Батагов может переехать в чемпионат из топ-5 – Трабзонспор уже получил предложение по украинцу
Сикан получил похвалу за выступления в последних матчах Трабзонспора – в Турции отметили успехи украинцев
Забарный вынужден уступить амбициями из-за одноклубника – Борнмут определился с будущим украинца
Зинченко на выход, рокировка чемпионов Европы и трансфер мечты за 150 млн – Арсенал готовит летнюю революцию