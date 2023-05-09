Главные новости 8 мая: Динамо в третий раз победило с Шовковским, ПСЖ помиловал Месси, большое фиаско Де Дзерби
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 8 мая.
Украина
Очередной тур УПЛ завершился рядом матчей: Динамо одолело Кривбасс – ударный отрезок принес Шовковскому третью победу. Заря разгромила Металлист 1925, снова оторвавшись от киевлян.
Колос благодаря автоголу одержал победу над Вересом. Рух разбил Ингулец и покинул зону вылета из УПЛ. Минай сенсационно победил Ворсклу.
Мир
АПЛ: Саутгемптон проиграл Ноттингему и де-факто вылетел. Виллиан оформил яркий дубль и приблизил другую экс-звезду Шахтера к вылету – Фулхэм выиграл у Лестера матч с 8 голами.
ПСЖ неожиданно отменил наказание Месси, нарушив свои принципы. Также парижане начали переговоры с Моуринью, думая о смене главного тренера.
Роналду не помог Аль-Насру одержать победу – его гол отменили из-за офсайда.
Украинцы за границей
Экс-голкипер Шахтера выиграл Суперкубок Таджикистана – украинец был признан лучшим игроком матча.
Эвертон сенсационно растоптал Брайтон и выбрался из зоны вылета – команда Миколенко деклассировала Де Дзерби.
Екстраклас від українця: загадковий трансфер під час війни і ефектне чемпіонство, але цього замало для збірної.