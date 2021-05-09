Европа

Бавария официально завоевала 9-е чемпионство подряд. Мюнхенцам поспособствовал результат встречи главных конкурентов.

Барселона не смогла обыграть Атлетико и вручила замечательный подарок мадридскому Реалу.

Неймар наконец определился со своим будущим, ПСЖ объявил официальное заявление.

Украина

Определился новый участник Первой лиги, который досрочно завоевал повышение в классе.

Топ-форвард УПЛ рассчитывает на продолжение карьеры в Европе.

Нападающий СК Днепр-1 близок к подписанию контракта с европейским клубом.

Украинцы за рубежом

Ярмоленко помог Вест Хэму одолеть Арсенал и отметился ассистом.

Яремчук и Гент решили все недоразумения, теперь будущее украинца выглядит более конкретным.

Безус отметился мастерским голом, но это не спасло его команду от поражения в чемпионате Бельгии.