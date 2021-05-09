Главные новости 8 мая: Бавария – чемпион, Атлетико нокаутировал Барселону, Зинченко проиграл репетицию финала ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 мая.
Европа
Бавария официально завоевала 9-е чемпионство подряд. Мюнхенцам поспособствовал результат встречи главных конкурентов.
Барселона не смогла обыграть Атлетико и вручила замечательный подарок мадридскому Реалу.
Неймар наконец определился со своим будущим, ПСЖ объявил официальное заявление.
Украина
Определился новый участник Первой лиги, который досрочно завоевал повышение в классе.
Топ-форвард УПЛ рассчитывает на продолжение карьеры в Европе.
Нападающий СК Днепр-1 близок к подписанию контракта с европейским клубом.
Украинцы за рубежом
Ярмоленко помог Вест Хэму одолеть Арсенал и отметился ассистом.
Яремчук и Гент решили все недоразумения, теперь будущее украинца выглядит более конкретным.
Безус отметился мастерским голом, но это не спасло его команду от поражения в чемпионате Бельгии.