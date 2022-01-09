Официальные трансферы

Дженоа завершила переход нападающего Келвина Йебоа. Андрей Шевченко будет тренировать племянника легендарного нападающего сборной Нигерии.

Лоренцо Инсинье покинет Наполи. Чемпион Европы подписал контракт с Торонто и переедет в МЛС летом на правах свободного агента.

Ведущие клубы Серии А получили усиление из Англии: Рома – из Арсенала, а Наполи – из Манчестер Юнайтед.

Украина и мир

Владислав Супряга грезит переходом в Сампдорию: генуэзцы готовы выложить солидную сумму за форварда Динамо

Кубок Англии: Ньюкасл неожиданно проиграл аутсайдеру, Челси уничтожил Честерфилд в матче с 6-ю голами – Лукаку снова забивает.

Реал Мадрид разгромил Валенсию благодаря дублям Винисиуса и Бензема, Барселона упустила победу над Гранадой, не сумев подняться в топ-4 – Дани Алвес отдал первый ассист по возвращении

Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід

Украинцы за границей

Сергей Ребров во главе Аль-Айна потерпел первое поражение в чемпионате ОАЭ. Обидчиком команды нашего земляка стал прямой конкурент в борьбе за чемпионство.

Виталий Миколенко дебютировал за Эвертон. "Ириски" дожали Халл Сити в Кубке Англии. Украинец имел шанс на забитый гол, получил высокие оценки и похвалу от Бенитеса.

"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі