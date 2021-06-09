Сборная Украины

Команда Андрея Шевченко прибыла в Румынию, где будет базироваться на время Евро-2020. Украинская делегация с опозданием вылетела из Харькова из-за неблагоприятных погодных условий, но успешно добралась до Бухареста.

УАФ представила автобус сборной Украины на Евро-2020, а также стартовала продажа новой формы. К слову, сборная России официально пожаловалась в УЕФА на новую экипировку Украины.

Нидерланды не пустят болельщиков из Украины на матч первого тура чемпионата Европы в Амстердаме. Соответственно, "сине-желтые" будут без поддержки в стартовом поединке Евро.

Евро-2020

Сборная Польши потеряла уже второго форварда, который не поможет "Кадре" на турнире. Соответственно, все надежды поляков возлагаются на Роберта Левандовски. Серьезная потеря и у Нидерландов, зато для сборной Украины это хорошая новость. Проблемы и в лагере Швеции – два игрока сдали положительный тест на коронавирус.

Также сыграны еще несколько товарищеских матчей. Испания молодежным составом разгромила Литву, а Франция обыграла Болгарию, но получила неприятную новость в виде травмы Карима Бензема. Форвард Реала досрочно покинул поле и не сдержал слез. Напомним, Бензема не играл за национальную команду с 2015 года и только недавно получил вызов на чемпионат Европы.

Другие главные события

Шахтер близок к подписанию Педриньо из Бенфики. Трансфер бразильца обойдется "горнякам" в 18 млн евро. А вот Динамо не отпускает Георгия Бущана во Францию, установив серьезную цену на вратаря.

Ника Ситчинава перешел в Колос на правах свободного агента. Последним клубом форварда был Ингулец.

Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов 2021/22.

Футуристическая пустыня, где считают нефтедоллары, а герой ЧМ-2002 стал легендой: куда попал Сергей Ребров.