Украина

Сборная Украины отправилась во Францию на подготовку к Олимпийским играм.

СК Днепр-1 не смог начать сборы из-за нехватки игроков. Президент обвинил Русола и Фридмана в уничтожении клуба.

Динамо отпустит двух игроков в аренду в европейские клубы – есть принципиальная договоренность.

Карпаты объявили о трансфере игрока СК Днепр-1, который вызывался в сборную Украины.

Заря упустила победу в спарринге с вице-чемпионом Боснии и Герцеговины – легионер Динамо дебютировал за луганчан.

Клуб Первой лиги, который рисковал прекратить существование, окончательно определился со своим будущим – официальное заявление.

Мир

Фонсека надел флаг Украины на презентацию в Милане – очередной красивый жест от экс-тренера Шахтера

УЕФА может заменить арбитра матча Евро-2024 Англия – Нидерланды: Беллингем обвинял его в продажности.

Экс-игрок Барселоны, Баварии и Ливерпуля завершил карьеру в 33 года.

Клуб 4 украинцев получил трансферный бан – туда как раз сватают чемпиона мира из Динамо.