Главные новости 8 июля: сборная Украины отправилась на Олимпиаду, хаос в Днепре-1, Динамо раздает своих игроков
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 8 июля.
Украина
Сборная Украины отправилась во Францию на подготовку к Олимпийским играм.
СК Днепр-1 не смог начать сборы из-за нехватки игроков. Президент обвинил Русола и Фридмана в уничтожении клуба.
Динамо отпустит двух игроков в аренду в европейские клубы – есть принципиальная договоренность.
Карпаты объявили о трансфере игрока СК Днепр-1, который вызывался в сборную Украины.
Заря упустила победу в спарринге с вице-чемпионом Боснии и Герцеговины – легионер Динамо дебютировал за луганчан.
Клуб Первой лиги, который рисковал прекратить существование, окончательно определился со своим будущим – официальное заявление.
Мир
Фонсека надел флаг Украины на презентацию в Милане – очередной красивый жест от экс-тренера Шахтера
УЕФА может заменить арбитра матча Евро-2024 Англия – Нидерланды: Беллингем обвинял его в продажности.
Экс-игрок Барселоны, Баварии и Ливерпуля завершил карьеру в 33 года.
Клуб 4 украинцев получил трансферный бан – туда как раз сватают чемпиона мира из Динамо.