Война России против Украины

Бывший первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко вынес неутешительный вердикт украинскому футболу из-за войны, которую начали россияне.

"Это же е**ный стыд": Алиев разнес депутата Тищенко за фотографию в военной экипировке.

Россия напала на Украину: тренерская рокировка в УПЛ, Ордец и правило ФИФА, судьба чемпионства в условиях войны (LIVE)

Официальные трансферы

Денис Олейник: Сейнайоки ⇒ Ворскла

Пепе Рейна: Лацио ⇒ Вильярреал

Стевен Бергвейн: Тотенхэм ⇒ Аякс

Клеман Лангле: Барселона ⇒ Тоттенхэм

Анхель Ди Мария: ПСЖ ⇒ Ювентус

Лука Йович: Реал ⇒ Фиорентина

Маркао: Галатасарай ⇒ Севилья

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