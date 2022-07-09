Главные новости 8 июля: Реал и Барселона сбросили балласт, звездный новичок Ворсклы, диффузия СК Днепр-1 и Металлиста
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в пятницу, 8 июля.
Война России против Украины
Бывший первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко вынес неутешительный вердикт украинскому футболу из-за войны, которую начали россияне.
"Это же е**ный стыд": Алиев разнес депутата Тищенко за фотографию в военной экипировке.
Россия напала на Украину: тренерская рокировка в УПЛ, Ордец и правило ФИФА, судьба чемпионства в условиях войны (LIVE)
Официальные трансферы
Денис Олейник: Сейнайоки ⇒ Ворскла
Пепе Рейна: Лацио ⇒ Вильярреал
Стевен Бергвейн: Тотенхэм ⇒ Аякс
Клеман Лангле: Барселона ⇒ Тоттенхэм
Анхель Ди Мария: ПСЖ ⇒ Ювентус
Лука Йович: Реал ⇒ Фиорентина
Маркао: Галатасарай ⇒ Севилья
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