УПЛ

Защитник Ворсклы официально нашел новый клуб – он будет работать с экс-тренером сборной Украины.

Верес официально объявил о переходе двух новичков – ровенчане подписали сына легенды Металлиста.

Украинский футбольный клуб на грани исчезновения – экс-команду УПЛ хочет поглотить представитель Второй лиги.

Экс-капитан Динамо стал советником Запорожской областной ассоциации футбола.

Черноморец подписал контракты сразу с пятью футболистами.

Украинцы за границей

Цыганков планирует громкий трансфер и уже получил ценник – жене Смалийчука помогает агент Левандовски.

Лунин и еще 2 звезды Реала могут уйти после Клубного ЧМ – испанские СМИ назвали условие.

Украинский хавбек официально сменил команду в Европе – переговоры длились почти три месяца.

Лунин сконфузился в челлендже Реала – ВИДЕО.

Лига чемпионов

Экс-защитник СК Днепр-1 принес победу Мальме, поражение скандального Лалатовича, балтийское дерби: квалификация ЛЧ.

Дрита Костышина дожала чемпиона, два пенальти и удаление в битве "карликов", драма в Албании: квалификация ЛЧ.

Лига конференций: два пенальти и "фол последней надежды" в Гибралтаре, волевая победа представителя Мальты.

Мир

Челси обеспечил еврофинал Клубного ЧМ-2025 – лондонцы выбили Флуминенсе благодаря дебютным голам Жоау Педру.

Анчелотти-младший возглавил участника Клубного ЧМ – он вернется в сборную Бразилии при одном условии.

Евро-2025 среди женщин: Германия и Швеция досрочно вышли в 1/4 – неудачный день для левых защитниц победителей.