Главные новости 8 июля: Цыганков в АПЛ, украинский хавбек сменил Испанию на Португалию, новая роль Сидорчука
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 8 июля.
УПЛ
Защитник Ворсклы официально нашел новый клуб – он будет работать с экс-тренером сборной Украины.
Верес официально объявил о переходе двух новичков – ровенчане подписали сына легенды Металлиста.
Украинский футбольный клуб на грани исчезновения – экс-команду УПЛ хочет поглотить представитель Второй лиги.
Экс-капитан Динамо стал советником Запорожской областной ассоциации футбола.
Черноморец подписал контракты сразу с пятью футболистами.
Украинцы за границей
Цыганков планирует громкий трансфер и уже получил ценник – жене Смалийчука помогает агент Левандовски.
Лунин и еще 2 звезды Реала могут уйти после Клубного ЧМ – испанские СМИ назвали условие.
Украинский хавбек официально сменил команду в Европе – переговоры длились почти три месяца.
Лунин сконфузился в челлендже Реала – ВИДЕО.
Лига чемпионов
Экс-защитник СК Днепр-1 принес победу Мальме, поражение скандального Лалатовича, балтийское дерби: квалификация ЛЧ.
Дрита Костышина дожала чемпиона, два пенальти и удаление в битве "карликов", драма в Албании: квалификация ЛЧ.
Лига конференций: два пенальти и "фол последней надежды" в Гибралтаре, волевая победа представителя Мальты.
Мир
Челси обеспечил еврофинал Клубного ЧМ-2025 – лондонцы выбили Флуминенсе благодаря дебютным голам Жоау Педру.
Анчелотти-младший возглавил участника Клубного ЧМ – он вернется в сборную Бразилии при одном условии.
Евро-2025 среди женщин: Германия и Швеция досрочно вышли в 1/4 – неудачный день для левых защитниц победителей.