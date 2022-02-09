Украина

Динамо минимально одолело Динамо Тбилиси на зимних сборах. Кулач принес победу шедевром, Шкурин творил моменты, а Ванат упустил шанс. Киевляне объявили последнего соперника в Турции. Металлист обыграл Верес на Зимнем кубке в матче с сумасшедшим автолом.

Ворскла официально подписала игрока сборной Эстонии. СК Днепр-1 завершает трансфер бразильского вингера. Сборная Украины рискует получить наказание по мотивам матча против России на футзальном Евро-2022 – УЕФА начал расследование.

Наши за границей

Миколенко избавился от всех конкурентов перед выездом в Ньюкасл, но в итоге не сыграл и сам. Виталий перед матчем сдал подозрительный тест на коронавирус и выбыл из заявки. Эвертон без украинца проиграл Ньюкаслу – два героя для шейхов, над Лэмпардом нависает Чемпионшип.

Богдан Леднев ассистом помог Ивану Петряку организовать шедевр в Венгрии. Артем Кравец официально расторг контракт с Коньяспором. Андрей Лунин получил комплимент от партнера по Реалу.

Мир

Манчестер Юнайтед не сумел победить Бернли, потеряв место в зоне Лиги чемпионов. Интер обыграл Рому в ярком четвертьфинале Кубка Италии. Дуду вывел Палмейрас в финал Клубного ЧМ – экс-динамовец забил гол и отдал гениальный ассист.

ПСЖ переживает кадровый ужас перед Реалом. Неймар пропустит матч 1/8 финала ЛЧ, но у французов еще одно звездное пополнение в лазарете. Аталанта рискует надолго потерять лучшего бомбардира.