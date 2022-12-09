Чемпионат Мира

Луис Энрике ушел в отставку с поста главного тренера сборной Испании после фиаско на катарском Мундиале. Команда уже получила нового наставника.

Криштиану Роналду отреагировал на слухи о скандале в расположении сборной Португалии в преддверии четвертьфинала ЧМ-2022.

Украинцы за границей

Роман Зозуля официально нашел себе новый клуб. Бывший форвард Днепра продолжит выступать в Испании.

Андрей Ярмоленко заработал пенальти: Аль-Айн Реброва устроил погром в Кубке.

Аталанта определилась с суммой, которую хочет получить за Малиновского – все зависит от разговора украинца с Гасперини.

Украина и мир

ПСЖ может подписать форварда сборной Англии – президент французского клуба анонсировал старт переговоров и сообщил план по поводу будущего Месси.

Сборная Украины U-17 получила соперников по квалификации на Евро-2023 и Евро-2024. Также узнала соперников в элит-раунде отбора к Евро-2023 сборная U-19.