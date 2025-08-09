Украина

Динамо сокрушило Рух перед выездом в Лиге чемпионов – киевляне забили пять голов.

Полтава одержала дебютную победу в УПЛ, переиграв Верес в ярком матче.

Российские клубы получили от УЕФА миллионы – позорная отмазка от помощи Украине.

Первая лига: Ворскла в меньшинстве разгромила ЮКСА.

Страсти в Барселоне

Тер Штеген бунтует: закрылся дома и не пускал врачей – Барселона приняла радикальное решение, пути назад уже нет. "Уверен, мы разрешим ситуацию": немец прокомментировал конфликт – он написал длинное письмо.

Ямаль и Левандовски наказаны за нарушение правил допинг-контроля.

Барселона объявила о травме Левандовски – до старта Ла Лиги осталось 8 дней.

Спарринги топ-клубов

Реал провел секретный матч перед стартом сезона – большой камбек и судьба Лунина, гол дебютанта.

Челси и Интер победили в контрольных матчах благодаря голам новичков – Чалханоглу заработал скандальное удаление.

Финальная репетиция Брентфорда перед АПЛ: Ярмолюк провел весь матч, боевая ничья с Боруссией М.

Шахтер U-19 уничтожил сверстников из ПСЖ, забив 4 гола.

Трансферы

ПСЖ завершил переход Забарного – Романо раскрыл окончательную сумму трансфера.

Цыганков официально получил в одноклубники игрока Манчестер Сити.

Чемпион мира официально нашел новый клуб – ВИДЕО крутой презентации игрока.

Астон Вилла объявила о переходе нападающего – он отказался от Саудовской Аравии.

Одноклубник Мудрика окончательно нашел себе новое место работы – он был в четырех арендах.

Металлист 1925 подписал форварда, который забил 40 голов за два сезона.

Украинцы за рубежом

Довбик оказался в "чистилище" – Гасперини поделил игроков Ромы на три группы, конкурент украинца впереди.

Челси обнародовал номера игроков на новый сезон – четкий сигнал для Мудрика.