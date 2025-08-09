Главные новости 8 августа: Забарный в ПСЖ, Динамо разгромило Рух, разборки Барселоны с допингом и капитаном
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 8 августа.
Украина
Динамо сокрушило Рух перед выездом в Лиге чемпионов – киевляне забили пять голов.
Полтава одержала дебютную победу в УПЛ, переиграв Верес в ярком матче.
Российские клубы получили от УЕФА миллионы – позорная отмазка от помощи Украине.
Первая лига: Ворскла в меньшинстве разгромила ЮКСА.
Страсти в Барселоне
Тер Штеген бунтует: закрылся дома и не пускал врачей – Барселона приняла радикальное решение, пути назад уже нет. "Уверен, мы разрешим ситуацию": немец прокомментировал конфликт – он написал длинное письмо.
Ямаль и Левандовски наказаны за нарушение правил допинг-контроля.
Барселона объявила о травме Левандовски – до старта Ла Лиги осталось 8 дней.
Спарринги топ-клубов
Реал провел секретный матч перед стартом сезона – большой камбек и судьба Лунина, гол дебютанта.
Челси и Интер победили в контрольных матчах благодаря голам новичков – Чалханоглу заработал скандальное удаление.
Финальная репетиция Брентфорда перед АПЛ: Ярмолюк провел весь матч, боевая ничья с Боруссией М.
Шахтер U-19 уничтожил сверстников из ПСЖ, забив 4 гола.
Трансферы
ПСЖ завершил переход Забарного – Романо раскрыл окончательную сумму трансфера.
Цыганков официально получил в одноклубники игрока Манчестер Сити.
Чемпион мира официально нашел новый клуб – ВИДЕО крутой презентации игрока.
Астон Вилла объявила о переходе нападающего – он отказался от Саудовской Аравии.
Одноклубник Мудрика окончательно нашел себе новое место работы – он был в четырех арендах.
Металлист 1925 подписал форварда, который забил 40 голов за два сезона.
Украинцы за рубежом
Довбик оказался в "чистилище" – Гасперини поделил игроков Ромы на три группы, конкурент украинца впереди.
Челси обнародовал номера игроков на новый сезон – четкий сигнал для Мудрика.