Главные новости 8 августа: Барса и Бавария сформировали окончательный состав 1/4 ЛЧ, Ювентус шокировал сменой тренера

Лига чемпионов

Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов. Последним четвертьфиналистами стали Бавария и Барселона. Мюнхенцы еще раз красиво разбили Челси – космический Роберт Левандовски с 2 голами и 2 ассистами плюет на "Золотой мяч".

Барселона вышла в финальную стадию турнира, переиграв Наполи в матче с тремя скандальными голами. Лионель Месси отличился курьезным шедевром, а каталонцы все решили в первом тайме – интриги не получилось.

Ювентус после вылета из Лиги чемпионов уволил Маурицио Сарри, несмотря на обязательство выплатить впечатляющую компенсацию. "Старая синьора" сразу определилась с новым наставником – команду официально возглавил Андреа Пирло. Роналду ограбили "убийца" Шахтера и звезда Ювентуса – Криш может уйти, топ-клуб на горизонте.

Украина

Динамо подписало Шевченко – одного из главных талантов академии Шахтера. Киевляне официально назвали соперника и дату второго спарринга команды Луческу.

Динамо окончательно проиграло борьбу за Моро – хорват едет в Россию и может дебютировать против Хацкевича. "Бело-синие" могут неплохо заработать на Кадири – провальный сезон хавбека не беспокоит российский клуб.

Место Карпат в следующем сезоне определится 21 августа – Первая и Вторая лиги примут формат и состав участников. "Львы" в первом спарринге межсезонья обыграли Львов в матче с семью голами. Мариуполь подписал восьмого игрока Шахтера в течение недели.

Наши в Бельгии

Роман Яремчук якобы провалил один из тестов на коронавирус, однако впоследствии стало известно, что украинец стал жертвой ошибки в больнице. А вот Эдуард Соболь начал сезон бельгийского первенства неудачей в родных стенах.