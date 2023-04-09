Главные новости 8 апреля: Динамо и Шахтер победили в УПЛ, Реал опозорился, Мудрик и Миколенко с поражениями
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 8 апреля.
Украина
Шахтер дожал Металлист и оторвался на вершине УПЛ: подвиги кипера не помогли харьковчанам прервать ужасы.
Динамо обыграло Минай. Луческу помогли молодежь и Вернидуб, Кривбасс которого неожиданно победил Зарю.
Карпаты с шедевром Тлумака победили, Первая лига увидела курьезный автогол спиной.
Украинцы за границей
Мудрик хорошо начал, но Челси бездарно проиграл дебютный матч Лэмпарду А еще Михаила сделали лицом беспомощности Челси при сравнении с Холандом.
Миколенко выдал позитив, но этого было мало: МЮ избил Эвертон в аномальном матче АПЛ
"Цыганков точно попытается это повторить": Хави после 0:4 пугают украинцем.
Другие топ-матчи
Ман Сити разбил аутсайдера АПЛ и с шедевральным возвращением Холанда увеличил давление на Зинченко.
Дуэт Месси-Рамос вернул ПСЖ на путь побед, а Фонсека оконфузился против наихудшей команды Лиги 1.
Реал проиграл Вильярреалу: Чуквуэзе роскошно поиздевался над Мадридом в голевом шоу и похоронил шансы на чемпионство.
ЛЧ убегает от Турина: Лацио с шедевральным ассистом победил Ювентус.