Война Украины против России

Андрей Шевченко показал миру массовые смерти украинцев от удара россиян по вокзалу Краматорска – эмоциональное обращение легенды.

Россия напала на Украину: Динамо приглашает форварда сборной на турне, Шевченко шокирует мир ужасами Краматорска (LIVE).

"Алієв – нормальний пацан": екс-захисник Динамо пішов на війну – згадує Ярмоленка та Зозулю, ігнорує Сьоміна.

Динамо и Шахтер

Суркис и Луческу решили судьбу Динамо на встрече в Бухаресте. Также киевляне сообщили о спарринге с дортмундской Боруссией и пригласили Артема Довбика поучаствовать в европейском турне вместе с командой.

Шахтер провел первую тренировку под руководством Роберто Де Дзерби после выезда за границу. "Горняки" объявили расписание из четырех товарищеских матчей с датами и именами соперников. В то же время дончане отпустили Богдана Вьюника в швейцарский Цюрих и изменили свое мнение по поводу трансфера Михаила Мудрика. Теперь Шахтер хочет продать перспективного вингера.