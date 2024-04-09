Главные новости 8 апреля: Динамо и Кривбасс сделали подарок Шахтеру, новые контракты Лунина и Цыганкова
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 8 апреля.
Украина
Динамо расписало сенсационную ничью с ЛНЗ – ляп Нещерета может стоить шансов на чемпионство.
Кривбасс не смог оформить большой отрыв от Динамо – команда Вернидуба расписала ничью с Ворсклой.
Будковский получил ужасную травму в матче с Минаем – у лидера Полесья перелом лицевой кости лица.
Шаран возглавит амбициозный проект Буткевича – перед легендарным тренером будет стоять серьезная задача.
Мир
Интер в компенсированное время вырвал победу над Удинезе – "нерадзурри" установили голевой рекорд Серии А.
Эвертон официально получил второй очковый штраф в сезоне – команда Миколенко снова приблизилась к зоне вылета.
Ливерпуль может сенсационно продать Салаха – форварду обещают самую большую зарплату мира.
Украинцы за границей
Жирона предложила Цыганкову улучшенный контракт – звезда сборной Украины пока крутит носом.
Лунин продлит контракт с Реалом – вопрос будет закрыт в течение нескольких дней.
Украинцы взорвали АПЛ: Зинченко разжег полемику, Ярмолюк встал между партнерами, а Мудрику такое даже не снилось.