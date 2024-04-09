Украина

Динамо расписало сенсационную ничью с ЛНЗ – ляп Нещерета может стоить шансов на чемпионство.

Кривбасс не смог оформить большой отрыв от Динамо – команда Вернидуба расписала ничью с Ворсклой.

Будковский получил ужасную травму в матче с Минаем – у лидера Полесья перелом лицевой кости лица.

Шаран возглавит амбициозный проект Буткевича – перед легендарным тренером будет стоять серьезная задача.

Мир

Интер в компенсированное время вырвал победу над Удинезе – "нерадзурри" установили голевой рекорд Серии А.

Эвертон официально получил второй очковый штраф в сезоне – команда Миколенко снова приблизилась к зоне вылета.

Ливерпуль может сенсационно продать Салаха – форварду обещают самую большую зарплату мира.

Украинцы за границей

Жирона предложила Цыганкову улучшенный контракт – звезда сборной Украины пока крутит носом.

Лунин продлит контракт с Реалом – вопрос будет закрыт в течение нескольких дней.

Украинцы взорвали АПЛ: Зинченко разжег полемику, Ярмолюк встал между партнерами, а Мудрику такое даже не снилось.