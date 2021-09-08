Чехия – Украина

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал прессе о причинах ротации, шансах вратарей и перспективах дуэта Зари. Главный тренер чехов Ярослав Шилгавы вспомнил предыдущий матч против "сине-желтых" и оценил готовность чехов к спаррингу.

Украинский хавбек Александр Зинченко подчеркнул статус соперника, оценил сложность работы тренера и изменения после рождения дочери. Чехия довызвала голкипера Манчестер Юнайтед на матч с Украиной.

Квалификация ЧМ-2022

В группе D Босния и Герцеговина сенсационно споткнулась против Казахстана, оформив безумную ничью в пользу Украины. Зато Франция уверенно победила Финляндию благодаря дублю Гризманна, догнавшего Платини в списке бомбардиров сборной.

ЧМ-2022, отбор: Португалия без Роналду вышла в единоличные лидеры, а Дания продолжила серию сухих побед, Молдова опозорилась на Фарерах. В свою очередь Нидерланды с хет-триком Депая уничтожили Турцию, а Холанд поиздевался над Гибралтаром.

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