Главные новости 7 сентября: Шахтер будет судиться из-за Мудрика, Судаков пострадал от русни, победы Германии и Польши
Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 7 сентября.
УПЛ
Колос официально подписал контракт с грузинским защитником, а Шахтер будет судиться с УАФ из-за проваленного допинг-теста Мудрика.
Первая лига: Черноморец одолел Феникс-Мариуполь, Ингулец уничтожил Ворсклу, ЮКСА разгромила Металлург.
Вторая лига: разгромные победы Локомотива, Нивы В и Куликов-Белки, 2 удаления в матче Скалы, дубль Колоса – в лидерах.
Дом Судакова серьезно пострадал в результате ракетной атаки РФ, а в Полесье появится новый менеджер – это известный футбольный комментатор.
Украинцы за границей
Украинский легионер может вернуться в Бельгию, а Миколенко близок к продлению соглашения с Эвертоном.
Зинченко мог перейти в титулованный французский клуб – Семья игрока сорвала трансфер.
Отбор на ЧМ-2026
Испания шокировала Турцию, забив 6 голов на выезде, Литва едва не сотворила сенсацию с Нидерландами, а Грузия разгромила Болгарию.
Польша с голом Левандовски разбила Финляндию, Германия реабилитировалась с ирландцами, очередной погром Бельгии.
Определился первый участник ЧМ-2026 от Африки – эта сборная стала главной сенсацией прошлого розыгрыша.