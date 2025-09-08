УПЛ

Колос официально подписал контракт с грузинским защитником, а Шахтер будет судиться с УАФ из-за проваленного допинг-теста Мудрика.

Первая лига: Черноморец одолел Феникс-Мариуполь, Ингулец уничтожил Ворсклу, ЮКСА разгромила Металлург.

Вторая лига: разгромные победы Локомотива, Нивы В и Куликов-Белки, 2 удаления в матче Скалы, дубль Колоса – в лидерах.

Дом Судакова серьезно пострадал в результате ракетной атаки РФ, а в Полесье появится новый менеджер – это известный футбольный комментатор.

Украинцы за границей

Украинский легионер может вернуться в Бельгию, а Миколенко близок к продлению соглашения с Эвертоном.

Зинченко мог перейти в титулованный французский клуб – Семья игрока сорвала трансфер.

Отбор на ЧМ-2026

Испания шокировала Турцию, забив 6 голов на выезде, Литва едва не сотворила сенсацию с Нидерландами, а Грузия разгромила Болгарию.

Польша с голом Левандовски разбила Финляндию, Германия реабилитировалась с ирландцами, очередной погром Бельгии.

Определился первый участник ЧМ-2026 от Африки – эта сборная стала главной сенсацией прошлого розыгрыша.