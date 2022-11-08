Еврокубки

СК Днепр-1 получил оппонента в плей-офф Лиги конференций. Все результаты жеребьевки, которая подарила днепрянам уникальный шанс на реванш.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы: Шахтер будет мстить за Динамо, Роналду возвращается на Камп Ноу.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Ливерпуль – Реал, ужас для Месси, особая миссия Яремчука. Известно точное расписание матчей 1/8 финала.

Украина

Руслан Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на товарищеские матчи с Израилем и Грузией. Тренер объяснил отсутствие игроков Динамо и ставку на легионеров.

Мудрик имеет новый вариант с переходом в АПЛ – самый богатый клуб мира посоревнуется с Арсеналом и Реалом.

Мир

Реал потерпел сенсационное поражение от Райо Вальекано, пропустив три гола – "сливочные" потеряли лидерство в Ла Лиге.

Владельцы Ливерпуля объявили о продаже клуба.

Александр Хацкевич покинул кипрский клуб через полтора месяца после назначения – уход экс-тренера Динамо держали в тайне.

Бразилия выбрала 26 игроков на чемпионат мира – Реал, МЮ и Юве базовые клубы, "дедушка" Алвес также едет.