Наши за границей

Андрей Шевченко получил приятное усиление перед матчами Лиги наций и довызвал в сборную Украины Артема Кравца. Форвард вдохновился на сенсацию в Турции – обыграл лидера местного чемпионата. Кравец забил Фенербахче элегантный гол и стал второй лучшим игроком матча.

Андрей Ярмоленко, к сожалению, традиционно остался в запасе Вест Хэма, а партнеры на его глазах выцарапали драматичную победу. Евгений Макаренко стал участником феерического матча с 10 голами. Александр Филиппов отличился ассистом в Бельгии, но не помог команде набрать очки. Роман Григорчук расписал ничью с главным конкурентом в борьбе за титул в Беларуси.

Европа

Бавария снова выиграла у дортмундской Боруссии топовый равный поединок и возглавила Бундеслигу. Холанд и Ройс мало помогли португальскому магу, Левандовски все же преодолел VAR, а неприятный эпизод подарил позитив Украине. РБ Лейпциг разделил Баварию и Боруссию в турнирной таблице, разгромив Фрайбург. Роскошный гол забил экс-конкурент Зинченко.

Барселона в ярком матче перестреляла Бетис. Месси получил отдых после Динамо и за тайм перевернул игру, Гризманн снова упустил шанс, а Фати травмировался и рискует пропустить длительный период. Каталонцам далеко до вершины Ла Лиги, где после победы над Кадисом оказался Атлетико. "Буду бороться за эту футболку до смерти": Суарес – о переезде в Атлетико, уходе Месси из Барселоны и отношениях с Куманом.

Манчестер Юнайтед одолел Эвертон – дебютный гол Кавани и феерия Бруну Фернандеша затмили Бернарда. Лидером АПЛ остается Саутгемптон, но уже сегодня Ливерпуль может вернуться на первое место, если не проиграет Манчестер Сити.

Украина

В Шахтере одолели коронавирус, а вот Динамо продолжает очень страдать. После новой серии тестов на COVID-19 киевляне потеряли еще двух футболистов перед Классическим. Надеемся, что матч все же состоится. Анонс скоро появится на сайте. Динамо обыграло Шахтер и укрепило лидерство в чемпионате U-21 – Русин забил впервые в сезоне, Клейтон дебютировал.

Субботние поединки УПЛ подарили две победы фаворитов и яркое донбасское дерби. Олимпик благодаря "динамовцам" в компенсированное время спас ничью с Мариуполем. Александрия удержала минимальную победу над Львовом, а Десна в матче с нереализованным пенальти и скандальным голом из офсайда переиграла Минай.

Умер отец Александра Шовковского.