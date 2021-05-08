Главные новости 7 мая: Пятов решил завершить карьеру в сборной Украины, Англия пытается забрать финал ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 7 мая.
Украина
Голкипер и капитан сборной Украины Андрей Пятов решил завершить выступления в национальной команде после Евро-2020.
Президент Динамо Игорь Суркис признался, кто является его любимым игроком в нынешнем составе киевлян.
Супряга хочет уйти из Динамо – итальянские клубы готовы заплатить за форварда больше 7 миллионов евро.
Минай – Шахтер: УАФ официально отреагировала на аномальные ставки – делом займутся полиция и букмекеры.
Руслан Ротань объявил заявку молодежной сборной Украины на Мемориал Лобановского.
Лига чемпионов
Англия давит на УЕФА, чтобы забрать финал у Стамбула – Турция в красном списке, проблемы для участников Евро-2020.
Владельцы финалистов Лиги чемпионов готовы щедро заплатить за победу. Сколько получат футболисты Челси или Манчестер Сити.
УЕФА официально принял санкции в отношении участников скандальной Суперлиги – клубы узнали сумму штрафа.
Мир
Бывший хавбек Динамо Нико Кранчар начал тренерскую карьеру в сборной Хорватии.
Ференцварош вместо Сергея Реброва готов назначить главным тренером Виктора Скрипника.
Барселона в пастці Мадрида, репетиція фіналу ЛЧ, Ювентус та Мілан у битві сезону, коронація Баварії – топ-матчі вікенду.
Втратив сім'ю і 5 млн доларів: як живе знаменитий форвард, який замість здійснення мрії опинився прикутим до ліжка.