Украина

Голкипер и капитан сборной Украины Андрей Пятов решил завершить выступления в национальной команде после Евро-2020.

Президент Динамо Игорь Суркис признался, кто является его любимым игроком в нынешнем составе киевлян.

Супряга хочет уйти из Динамо – итальянские клубы готовы заплатить за форварда больше 7 миллионов евро.

Минай – Шахтер: УАФ официально отреагировала на аномальные ставки – делом займутся полиция и букмекеры.

Руслан Ротань объявил заявку молодежной сборной Украины на Мемориал Лобановского.

Лига чемпионов

Англия давит на УЕФА, чтобы забрать финал у Стамбула – Турция в красном списке, проблемы для участников Евро-2020.

Владельцы финалистов Лиги чемпионов готовы щедро заплатить за победу. Сколько получат футболисты Челси или Манчестер Сити.

УЕФА официально принял санкции в отношении участников скандальной Суперлиги – клубы узнали сумму штрафа.

Мир

Бывший хавбек Динамо Нико Кранчар начал тренерскую карьеру в сборной Хорватии.

Ференцварош вместо Сергея Реброва готов назначить главным тренером Виктора Скрипника.

Барселона в пастці Мадрида, репетиція фіналу ЛЧ, Ювентус та Мілан у битві сезону, коронація Баварії – топ-матчі вікенду.

Втратив сім'ю і 5 млн доларів: як живе знаменитий форвард, який замість здійснення мрії опинився прикутим до ліжка.