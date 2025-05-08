Главные новости 7 мая: определился второй финалист ЛЧ, Барселона скандалит после вылета, огромная чистка в Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 7 мая.
Лига чемпионов
ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче.
Ожидаемо кипели страсти после другого полуфинала, который состоялся накануне. Флик нашел виновника поражения Барселоны от Интера. "Мы не вышли в финал Лиги чемпионов из-за судейских решений": Лапорта прокомментировал поражение от Интера.
Звезда Барселоны плюнул в героя полуфинала Лиги чемпионов с Интером: "Я не попал в него".
Судьи обокрали Барселону с пенальти в матче с Интером – неожиданная оценка экс-рефери ФИФА с фотодоказательством.
Украина
Кривбасс обошел Полесье и Карпаты в битве за еврокубки, разгромив Левый Берег в доигровке матча УПЛ.
Шахтер – Динамо: официально началась продажа билетов на финал Кубка Украины 2024/25. Кроме этого, клубы вместе с УАФ согласовали новый формат – отмена дополнительного времени, Шахтер и Динамо стартуют с 1/16.
Динамо отпустит Бражко и еще одного игрока летом, новый контракт для Ярмоленко и трансфер 2 легионеров. Также киевляне готовы избавиться от легионера из Венесуэлы і "нового Мане".
Украинцы за границей
Украинец может пойти на повышение в Европе – из второго дивизиона до участника еврокубков.
Малиновский во второй раз стал отцом – жена подарила хавбеку сборной Украины первого сыночка. Правда, на поле не все так гладко – Руслан рискует пропустить всю концовку сезона.
Челси определился с вручением наград за финал Лиги конференций – Мудрик узнал, получит ли медаль.
Таловеров высказался о своем будущем в Плимуте – игрок может сменить клуб в Англии.
Мир
Бензема совершил камбэк против Роналду – Мане оформил гол+пас, Канте повторил собственный рекорд.
Трамп стремится к участию России на ЧМ-2026: "Я не знал, что ФИФА их исключила".