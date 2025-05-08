Лига чемпионов

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче.

Ожидаемо кипели страсти после другого полуфинала, который состоялся накануне. Флик нашел виновника поражения Барселоны от Интера. "Мы не вышли в финал Лиги чемпионов из-за судейских решений": Лапорта прокомментировал поражение от Интера.

Звезда Барселоны плюнул в героя полуфинала Лиги чемпионов с Интером: "Я не попал в него".

Судьи обокрали Барселону с пенальти в матче с Интером – неожиданная оценка экс-рефери ФИФА с фотодоказательством.

Украина

Кривбасс обошел Полесье и Карпаты в битве за еврокубки, разгромив Левый Берег в доигровке матча УПЛ.

Шахтер – Динамо: официально началась продажа билетов на финал Кубка Украины 2024/25. Кроме этого, клубы вместе с УАФ согласовали новый формат – отмена дополнительного времени, Шахтер и Динамо стартуют с 1/16.

Динамо отпустит Бражко и еще одного игрока летом, новый контракт для Ярмоленко и трансфер 2 легионеров. Также киевляне готовы избавиться от легионера из Венесуэлы і "нового Мане".

Украинцы за границей

Украинец может пойти на повышение в Европе – из второго дивизиона до участника еврокубков.

Малиновский во второй раз стал отцом – жена подарила хавбеку сборной Украины первого сыночка. Правда, на поле не все так гладко – Руслан рискует пропустить всю концовку сезона.

Челси определился с вручением наград за финал Лиги конференций – Мудрик узнал, получит ли медаль.

Таловеров высказался о своем будущем в Плимуте – игрок может сменить клуб в Англии.

Мир

Бензема совершил камбэк против Роналду – Мане оформил гол+пас, Канте повторил собственный рекорд.

Трамп стремится к участию России на ЧМ-2026: "Я не знал, что ФИФА их исключила".