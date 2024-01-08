Главные новости 7 января: неожиданное предложение Шевченко и Блохину, Ливерпуль прибил Арсенал, победа Барселоны
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 7 января.
Украина
Защитник Шахтера летом переедет в Испанию – экс-клуб Лунина готовится ограбить "горняков".
Хавбек Динамо может оказаться в Турции – на беглеца претендует представитель Суперлиги.
Лидер УПЛ завершает трансфер звезды Миная – источник раскрыл условия контракта.
Мир
Яремчук с Валенсией избежали позора, Барселона устроила зрелище с любителями, никаких сюрпризов от клубов элиты: Кубок Испании.
Рома расписала ничью с Аталантой, не сумев подняться в зону еврокубков.
Ливерпуль выбил Арсенал из Кубка – конкурент Зинченко привез автогол, "канониры" довели безвыигрышную серию до 4 матчей.
Украинцы за границей
Защитник сборной Украины может присоединиться к Сидорчуку в Бельгии – большая зарплата мешает.
Шевченко и Блохина звали возглавить неожиданную сборную – известен ответ украинских обладателей "Золотого мяча".