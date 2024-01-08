"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 7 января.

Украина

Защитник Шахтера летом переедет в Испанию – экс-клуб Лунина готовится ограбить "горняков".

Хавбек Динамо может оказаться в Турции – на беглеца претендует представитель Суперлиги.

Лидер УПЛ завершает трансфер звезды Миная – источник раскрыл условия контракта.

Мир

Яремчук с Валенсией избежали позора, Барселона устроила зрелище с любителями, никаких сюрпризов от клубов элиты: Кубок Испании.

Рома расписала ничью с Аталантой, не сумев подняться в зону еврокубков.

Ливерпуль выбил Арсенал из Кубка – конкурент Зинченко привез автогол, "канониры" довели безвыигрышную серию до 4 матчей.

Украинцы за границей

Защитник сборной Украины может присоединиться к Сидорчуку в Бельгии – большая зарплата мешает.

Шевченко и Блохина звали возглавить неожиданную сборную – известен ответ украинских обладателей "Золотого мяча".