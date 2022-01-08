Украина

Владислав Супряга снова заинтересовал Сампдорию. СК Днепр-1 готов выкупить Владислава Дубинчака, но все зависит от решения Луческу. Сергей Болбат близок к переходу в Черноморец. Георгий Цитаишвили, по слухам, также вернется в Черноморец. А Владислав Вакула официально стал игроком Полесья. Два украинца перешли в венгерский клуб.

Наши за границей

Андрей Лунин и Богдан Милованов получили соперников в 1/8 финала Кубка Испании. Рафаэль Бенитес оценил шансы Виталия Миколенко дебютировать за Эвертон в Кубке Англии.

"Шевченко, безусловно, интересный наставник" – Польша официально определилась с несколькими кандидатами на тренера сборной. Дженоа нашла нападающего – спасать Шевченко едет родственник легендарного форварда 90-х.

Руслан Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в декабре. Виктор Коваленко сдал отрицательный тест на коронавирус – украинец может сыграть против команды Шевченко.

Мир

Барселона отдала Фелиппе Коутиньо в аренду Астон Вилле. Бразилец ради перехода в АПЛ пожертвовал большими деньгами. Ньюкасл официально оформил первый трансфер в эпоху шейхов, приобретя у Атлетико Кирана Триппьера.

Бавария потерпела сенсационное поражение от Борусии М – "жеребцы" прервали длительную безвыигрышную серию. ФИФА назвала троих претендентов на звание The Best-2021. Кубок Африки превратили во вселенское зло – Европа должна проявить грамм уважения, а Украина может поддержать ребят Вернидуба.