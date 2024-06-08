Сборная Украины

Сергей Ребров озвучил окончательный состав сборной Украины на Евро-2024.

Польша обыграла Украину вторым составом – клоунада в обороне как подарок с неба, три потери из-за травм, гол "украинца". Ребров оправдал результат спарринга.

Мир

Германия дожала Грецию, Англия основой проиграла Исландии: последние спарринги перед Евро-2024.

Звезда сборной Польши травмировался на второй минуте матча с Украиной – он может пропустить Евро.

Челси официально оформил первый летний трансфер.

Петраков снял с Армении проклятие длиной в год, Чехия перед Евро-2024 вытерла ноги об Мальту.

Украина

"Я и не уходил из Миная": Любенович шокировал заявлением – накануне Ингулец объявил его главным тренером.

УПЛ официально избрала президента – единогласное решение.

Динамо получило серьезного конкурента в борьбе за лидера СК Днепр-1 – защитника сборной Украины хотят за океаном.