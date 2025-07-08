Главные новости 7 июля: Мбаппе отменил суд с ПСЖ, Трубин среди "богачей" Бенфики, унизительный рейтинг для Мудрика
8 июля 07:00 - Читати українською
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 7 июля.
Украина
Экс-игрок Динамо попал в серьезное ДТП – журналист раскрыл детали.
Металлист 1925 с Карабахом устроили безумное побоище на 9 голов – украинцы в разных командах положили идентичные шедевры.
Ворскла массово теряет футболистов – из прошлого состава останутся лишь 4 игрока.
Мир
Легенда Барселоны Иван Ракитич официально завершил карьеру – он играл вместе с украинцем.
Мбаппе отозвал иск против ПСЖ.
Мексика переиграла США, добыв рекордный кубок КОНКАКАФ – Почеттино проиграл очередной финал.
Евро-2025 среди женщин: чемпионки мира разгромили обидчиц Украины, Италия упустила победу и досрочный плей-офф.
Украинцы за рубежом
Трубин среди лидеров рейтинга зарплаты игроков Бенфики.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter