Главные новости 7 июля: крах Бразилии, матч Евро требуют переиграть, громкие трансферы и завершения карьер
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 7 июля.
Большие турниры сборных
Бразилия бесславно завершила свой поход на Копа Америка, проиграв серию пенальти Уругваю. Впрочем, "селесао" не делают трагедии из такого результата.
Тем временем на Евро продолжается мини-пауза, а суперкомпьютер называет будущего чемпиона. Фанаты сборной Германии с этим не согласны и требуют переиграть скандальный четвертьфинал с Испанией.
УПЛ
Динамо назвало неполный состав, который отправился на сбор в Австрию – впереди дуэли с Шальке и европейским вице-чемпионом. Шахтер уже несколько дней работает и получил мощное усиление за 18 млн евро.
СК Днепр-1 о таком даже не думает. Команда Юрия Максимова продолжает рассыпаться, потеряв голкипера сборной Украины.
Трансферы и завершение карьер
Бавария официально добила громкий переход звезды АПЛ за 50 млн фунтов.
Артем Довбик сохраняет шанс оказаться в Атлетико. Мадридцы вот-вот должны швырнуть на стол Жироны желаемые 40 млн евро.
Бывший легионер Шахтера из-за тяжелых травм завершил карьеру всего в 31 год. Похожая история у именитого испанца Тьяго Алькантары, который завязывает в 33.