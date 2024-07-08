Большие турниры сборных

Бразилия бесславно завершила свой поход на Копа Америка, проиграв серию пенальти Уругваю. Впрочем, "селесао" не делают трагедии из такого результата.

Тем временем на Евро продолжается мини-пауза, а суперкомпьютер называет будущего чемпиона. Фанаты сборной Германии с этим не согласны и требуют переиграть скандальный четвертьфинал с Испанией.

УПЛ

Динамо назвало неполный состав, который отправился на сбор в Австрию – впереди дуэли с Шальке и европейским вице-чемпионом. Шахтер уже несколько дней работает и получил мощное усиление за 18 млн евро.

СК Днепр-1 о таком даже не думает. Команда Юрия Максимова продолжает рассыпаться, потеряв голкипера сборной Украины.

Трансферы и завершение карьер

Бавария официально добила громкий переход звезды АПЛ за 50 млн фунтов.

Артем Довбик сохраняет шанс оказаться в Атлетико. Мадридцы вот-вот должны швырнуть на стол Жироны желаемые 40 млн евро.

Бывший легионер Шахтера из-за тяжелых травм завершил карьеру всего в 31 год. Похожая история у именитого испанца Тьяго Алькантары, который завязывает в 33.