Украина

Андрей Павелко продолжает оставаться в СИЗО – известны даты новых заседаний.

Андрей Пятов присоединился к тренерскому штабу ван Леувена в Шахтере.

Житлобуд-1 с именитым тренером возвращается в футбол после паузы – харьковчанки станут женской командой Металлиста 1925.

Вторая лига пополнилась еще двумя клубами – список участников увеличился до 15 команд.

Официальные трансферы

Дейли Блинд подписал контракт с Жироной – экс-защитник МЮ и Баварии стал одноклубником Цыганкова.

Карпаты отчитались о массовом приходе летних новичков – сразу 16 игроков усилили состав львовян.

Колос официально сообщил о переходе финалиста Лиги Европы, которого хотели Карпаты.

ПСЖ объявил о подписании очередного дорогущего новичка.

Мир

УЕФА устроил революцию для одновременного владения несколькими клубами – Милан и еще 5 участников еврокубков рисковали.

УЕФА совместно с другой конфедерацией запускает новый турнир – первый розыгрыш совсем скоро.

Эдвин Ван дер Сар перенес инсульт во время отпуска – известно состояние легенды, которому предсказывали повышение.