Главные новости 7 июля: Карпаты объявили о 16 трансферах, Пятов стал тренером в Шахтере, новый турнир и революция УЕФА
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 7 июля.
Украина
Андрей Павелко продолжает оставаться в СИЗО – известны даты новых заседаний.
Андрей Пятов присоединился к тренерскому штабу ван Леувена в Шахтере.
Житлобуд-1 с именитым тренером возвращается в футбол после паузы – харьковчанки станут женской командой Металлиста 1925.
Вторая лига пополнилась еще двумя клубами – список участников увеличился до 15 команд.
Официальные трансферы
Дейли Блинд подписал контракт с Жироной – экс-защитник МЮ и Баварии стал одноклубником Цыганкова.
Карпаты отчитались о массовом приходе летних новичков – сразу 16 игроков усилили состав львовян.
Колос официально сообщил о переходе финалиста Лиги Европы, которого хотели Карпаты.
ПСЖ объявил о подписании очередного дорогущего новичка.
Мир
УЕФА устроил революцию для одновременного владения несколькими клубами – Милан и еще 5 участников еврокубков рисковали.
УЕФА совместно с другой конфедерацией запускает новый турнир – первый розыгрыш совсем скоро.
Эдвин Ван дер Сар перенес инсульт во время отпуска – известно состояние легенды, которому предсказывали повышение.