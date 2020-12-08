Чемпионат мира-2022

Сборная Украины узнала соперников к отбору на ЧМ-2022. ФИФА сформировала все группы с национальными командами, которые будут бороться за путевки на Мундиаль.

Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко оценил сложность группы, в которую попали его подопечные. Футбольная Украина в сети также отреагировала на результаты жеребьевки.

Футбол 24 подготовил для вас представление одного из соперников команды Шевченко – сборную Финляндии, которая сильно прогрессирует в последние годы.

Лига чемпионов

Наставник Динамо Мирча Луческу ответил на важные вопросы перед поединком ЛЧ против Ференцвароша, игроки киевского клуба провели заключительную подготовку к матчу.

Сергей Ребров вернулся в Киев, главный тренер Ференцвароша не намерен отдавать бывшей команде путевку в еврокубковую весну.

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