Главные новости 7 августа: Заря и СК Днепр-1 могут встретиться в ЛЕ, Трубин согласовал контракт с именитым клубом
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 7 августа.
Жеребьевка
Состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации еврокубков. Динамо узнало непростой путь в групповой раунд Лиги конференций – по пути Бешикташ.
Жребий построил две украинских команды. Заря и СК Днепр-1 могут встретиться в отборе Лиги Европы, если днепровцы пройдут Спарту. В Лиге чемпионов Кочергин избежал встречи из Икарди.
Наши за границей
Анатолий Трубин согласовал условия контракта с Бенфикой. Украинский голкипер уже в Лиссабоне и завершает трансфер из Шахтера. СК Днепр-1 оперативно нашел украинца из Европы взамен Довбику.
Руслан Малиновский может оказаться в Турции – Бешикташ пытается опередить Торино. Украинцы получили цены в Fantasy АПЛ : Зинченко на уровне рекордсмена, Мудрик популярнее суперзвезд.
Трансферы
Тоттенхэм не устроила последнее предложение по Кейну – многомиллионный трансфер Баварии сорвался. Интер официально объявил о переход голкипера Баварии.
Реал готов выделить 200 миллионов на трансфер Мбаппе – форвард ПСЖ должен выполнить одно требование Мадрида. ПСЖ завершил трансфер 80-миллионного форварда, которого представила легенда клуба.