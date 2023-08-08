Жеребьевка

Состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации еврокубков. Динамо узнало непростой путь в групповой раунд Лиги конференций – по пути Бешикташ.

Жребий построил две украинских команды. Заря и СК Днепр-1 могут встретиться в отборе Лиги Европы, если днепровцы пройдут Спарту. В Лиге чемпионов Кочергин избежал встречи из Икарди.

Наши за границей

Анатолий Трубин согласовал условия контракта с Бенфикой. Украинский голкипер уже в Лиссабоне и завершает трансфер из Шахтера. СК Днепр-1 оперативно нашел украинца из Европы взамен Довбику.

Руслан Малиновский может оказаться в Турции – Бешикташ пытается опередить Торино. Украинцы получили цены в Fantasy АПЛ : Зинченко на уровне рекордсмена, Мудрик популярнее суперзвезд.

Трансферы

Тоттенхэм не устроила последнее предложение по Кейну – многомиллионный трансфер Баварии сорвался. Интер официально объявил о переход голкипера Баварии.

Реал готов выделить 200 миллионов на трансфер Мбаппе – форвард ПСЖ должен выполнить одно требование Мадрида. ПСЖ завершил трансфер 80-миллионного форварда, которого представила легенда клуба.