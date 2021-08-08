Украина

Состоялись три поединка 3-го тура УПЛ. Рух одержал дебютную победу, обыграв Верес во Львове. СК Днепр-1 обыграл Мариуполь и возглавил турнирную таблицу. Это стало возможным после сенсационного поражения Шахтера от Александрии на НСК Олимпийский.

В Первой лиге Металлист и Кривбасс набрали очередные очки и продолжают лидировать – все результаты.

Сергей Ребров возглавит сборную Украины. Об этом заявил Мирон Маркевич, который тоже был одним из кандидатов. Также знаменитый наставник подал в отставку с поста председателя Комитета национальных сборных УАФ. А вот Ребров уже якобы разорвал контракт с Аль-Айном.

Трансферы

Лионель Месси перейдет в ПСЖ. Парижский клуб уже зарезервировал Эйфелеву башню для презентации экс-капитана Барселоны – известна дата официального объявления. Аргентинец подпишет контракт по схеме "2+1" и будет зарабатывать впечатляющие деньги – стали известны финансовые детали сделки.

Тем временем в Барселоне готовятся к прощанию с Месси. В воскресенье, 8 августа, аргентинец даст специальную пресс-конференцию, посвященную своему уходу из клуба.

Ромелу Лукаку близок к возвращению в Челси за 115 млн евро.

Мир

Бразилия дожала Испанию и второй раз подряд выиграла Олимпийские игры. Знаменитый Дани Алвес завоевал уже 46-й трофей в карьере – мировой рекорд.

Лестер выиграл Суперкубок Англии, одержав сенсационную победу над Манчестер Сити. Александр Зинченко не попал в заявку на игру.