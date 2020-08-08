Главные новости 7 августа: Роналду вылетел из Лиги чемпионов, Ман Сити – в 1/4 финала, секретный дебют Луческу в Динамо

Лига чемпионов

Определилась третья четвертьфинальная пара Лиги чемпионов – Манчестер Сити встретится с Лионом. "Горожане" второй раз обыграли Реал с одинаковым счетом. Команде Александра Зинченко очень помогли дикие фейлы чемпиона мира. А Зинедин Зидан впервые в тренерской карьере вылетел из ЛЧ.

Криштиану Роналду оформил дубль, однако не удержал Ювентус в Лиге чемпионов. Лион выстрадал 1/4 финала в матче с неоднозначными, но красиво пробитыми пенальти. Португалец установил новые рекорды, продолжил забивать все голы Юве в плей-офф турнира, однако впервые за 10 лет не сыграет в четвертьфинале.

Украина

Мирча Луческу дебютировал во главе Динамо с разгрома Вереса. Контрольный матч проходил в строжайшей секретности – не было трансляции, онлайна и никаких деталей. Мы собрали главную информацию о поединке: Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова. Также Динамо определилось со спарринг-партнером на второй матч под руководством Луческу.

Супряга в Серию А: агент нападающего Динамо озвучил решение футболиста относительно своего будущего. Кадири уже покинул расположение киевлян – трансфер в российский клуб все ближе. Шахтер заинтересовался португальским вингером, который может заменить Тайсона. Ворскла объявила о трансфере первого летнего новичка. Колос подписал камерунского полузащитника.

Огненный день в Первой лиге. Рух на последних секундах отобрал у Ингульца досрочную путевку в УПЛ, Волынь и Минай приблизились к элите. Оболонь-Бровар разбила Металлист 1925, Металлург потерял очки в борьбе за выживание, Прикарпатье унизило Черкащину.

Наши в Европе

Шахтер в финале восьми Лиги Европы – "горнякам" придется придерживаться строгих ограничений. Дончане делегировали трех игроков в команду недели Лиги Европы.

Юрий Вернидуб получил приз лучшему тренеру месяца в Беларуси. Роман Яремчук и Роман Безус борются за звание автора лучшего гола сезона в Генте. Александр Зинченко попал в топ-7 левых защитников АПЛ.