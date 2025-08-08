Главные новости 7 августа: Полесье разбило Пакш, Шахтер сточил зубы о Панатинаикос, все номинанты "Золотого мяча"
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 7 августа.
УПЛ
Шахтер официально отпустил легионера в клуб, который выигрывал ЛЧ.
Динамо отправило легионера в аренду в Нидерланды – он уже играл за эту команду.
Рух официально объявил о возвращении своей легенды.
Александрия официально продала свою звезду до неожиданного чемпионата – клуб раскрыл сумму трансфера.
Еврокубки
Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом: Резник – герой, Эгиналдо травмировался через минуту после выхода на поле.
Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко.
Экс-форвард Динамо не спас Легию от позора, след Шахтера в скандинавском дерби, армянская трагедия: Лига Европы.
Лига конференций: Бешикташ разбил соперника с хет-триком Абрахама, украинец стал одним из лучших.
Лига конференций: экс-звезда УПЛ голом оформил разгром, Башакшехир с бывшим конкурентом Довбыком одолел Викинг.
Лига конференций: экс-клуб Безуса разгромно победил, Кокорин как всегда и триллер с 7 голами.
Мир
"Золотой мяч-2025": все номинанты – награду вручат уже вскоре.
Бавария выиграла у Тоттенхэма – Кейн не забил пенальти, который "привез" Палинья.
Интер Майами без Месси вышел в четвертьфинал Кубка лиг благодаря 1+2 Суареса (ВИДЕО).
Легенда Реала нашел себе новую команду в Ла Лиге – он был год без клуба и три недели находился на просмотре.
Барселона официально лишила тер Штегена капитанской повязки – известно, кто его заменит.