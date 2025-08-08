УПЛ

Шахтер официально отпустил легионера в клуб, который выигрывал ЛЧ.

Динамо отправило легионера в аренду в Нидерланды – он уже играл за эту команду.

Рух официально объявил о возвращении своей легенды.

Александрия официально продала свою звезду до неожиданного чемпионата – клуб раскрыл сумму трансфера.

Еврокубки

Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом: Резник – герой, Эгиналдо травмировался через минуту после выхода на поле.

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко.

Экс-форвард Динамо не спас Легию от позора, след Шахтера в скандинавском дерби, армянская трагедия: Лига Европы.

Лига конференций: Бешикташ разбил соперника с хет-триком Абрахама, украинец стал одним из лучших.

Лига конференций: экс-звезда УПЛ голом оформил разгром, Башакшехир с бывшим конкурентом Довбыком одолел Викинг.

Лига конференций: экс-клуб Безуса разгромно победил, Кокорин как всегда и триллер с 7 голами.

Мир

"Золотой мяч-2025": все номинанты – награду вручат уже вскоре.

Бавария выиграла у Тоттенхэма – Кейн не забил пенальти, который "привез" Палинья.

Интер Майами без Месси вышел в четвертьфинал Кубка лиг благодаря 1+2 Суареса (ВИДЕО).

Легенда Реала нашел себе новую команду в Ла Лиге – он был год без клуба и три недели находился на просмотре.

Барселона официально лишила тер Штегена капитанской повязки – известно, кто его заменит.