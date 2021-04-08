Главные новости 7 апреля: ПСЖ обыграл Баварию в Лиге чемпионов, ФИФА дисквалифицировала две национальные сборные
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 7 апреля.
Украина
Клубы УПЛ пошли навстречу сборной Украины – чемпионат будет завершен быстрее.
Шахтер нашел новую трансферную цель в Интернасьонале, на которую готов потратить солидную сумму.
Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА – "сине-желтые" за месяц не одержали побед.
Лига чемпионов
Состоялись еще два первых четвертьфинальных матча. Бавария и ПСЖ устроили перестрелку, в которой сильнее оказались парижане. Мбаппе забил два гола, а Неймар отдал два ассиста.
Параллельно с матчем в Мюнхене спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич подтвердил, что Боатенг летом покинет команду.
Челси выбрал очень осторожную тактику на матч с Порту, но выжал максимум из своих моментов. Команда Томаса Тухеля сумела победить и не пропустить.
Мир
Неймар очередной выходкой настроил против себя игроков ПСЖ – отношения с Мбаппе ухудшились. К тому же бразильца еще и дисквалификацию выписали.
ФИФА дисквалифицировала две национальные сборные.
Интер увеличил свое преимущество на вершине Серии А. Ювентус удержал победу над Наполи и запрыгнул на третье место.
Атлетико потерял Суареса на ключевой отрезок сезона. Кевин Де Брюйне продлил контракт с Манчестер Сити.