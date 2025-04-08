Главные новости 7 апреля: Наполи споткнулся в борьбе за титул, скандальная ничья Карпат, предварительный вердикт по Мудрику
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 7 апреля 2025 года.
Украина
Полесье спасло ничью с Карпатами в битве за еврокубки – житомиряне трижды попадали в каркас, "львы" требовали пенальти.
Рух удержал победу с привкусом потенциального скандала, переиграв Колос на выезде.
"Вердикт по Мудрику уже есть": журналист рассказал о долгожданном решении по делу о допинге звезды сборной Украины.
"Выйдем в Лигу А напрямую": эксклюзивное интервью "Футбол 24" с Вячеславом Грозным, который оценил уровень сборной Украины и Реброва.
Шахтер высмеял скандальный разговор Ярмоленко с юным фанатом – кмедное видео с участием Пятова.
Мир
Реал потерял не только Лунина, но и 4 игроков основы – кризис мадридцев перед ЛЧ дает надежды Зинченко.
Худшая команда АПЛ официально уволила экс-тренера Довбика после исторического позора.
Умер легендарный футболист сборной Колумбии и культовой Пармы – страшная трагедия на глазах семьи.
Наполи расписал ничью с Болоньей – шедевральный гол Ндойе не позволил догнать Интер на вершине Серии А.
Ньюкасл рвется в ЛЧ, не оставив шансов Лестеру – дебют ребенка и обреченность экс-чемпионов АПЛ.