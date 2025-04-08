"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 7 апреля 2025 года.

Украина

Полесье спасло ничью с Карпатами в битве за еврокубки – житомиряне трижды попадали в каркас, "львы" требовали пенальти.

Рух удержал победу с привкусом потенциального скандала, переиграв Колос на выезде.

"Вердикт по Мудрику уже есть": журналист рассказал о долгожданном решении по делу о допинге звезды сборной Украины.

"Выйдем в Лигу А напрямую": эксклюзивное интервью "Футбол 24" с Вячеславом Грозным, который оценил уровень сборной Украины и Реброва.

Шахтер высмеял скандальный разговор Ярмоленко с юным фанатом – кмедное видео с участием Пятова.

Мир

Реал потерял не только Лунина, но и 4 игроков основы – кризис мадридцев перед ЛЧ дает надежды Зинченко.

Худшая команда АПЛ официально уволила экс-тренера Довбика после исторического позора.

Умер легендарный футболист сборной Колумбии и культовой Пармы – страшная трагедия на глазах семьи.

Наполи расписал ничью с Болоньей – шедевральный гол Ндойе не позволил догнать Интер на вершине Серии А.

Ньюкасл рвется в ЛЧ, не оставив шансов Лестеру – дебют ребенка и обреченность экс-чемпионов АПЛ.