Украина

Футболисты Вереса серьезно подрались на тренировке. Главного тренера даже не было на занятии ровенского клуба.

Ворскла в родных стенах одолела Ингулец – команда Виктора Скрипника победила впервые за четыре месяца.

Мирча Луческу подтвердил контакты с Ниццей и признался, когда покинет Динамо.

Карпаты официально сменили технического спонсора – предыдущего "спалили" на сотрудничестве с россиянами.

Мир

Милан не сумел дожать Эмполи – Пиоли поплатился за подготовку к Лиге чемпионов против Наполи, который одержал скандальную победу над Лечче.

Интер потерял очки в Салерно – шедевр Кондреви и 10 сейвов Очоа продлили безвыигрышную серию "змей" до четырех матчей.

Соперник молодежной сборной Украины остался без тренера – победитель Лиги чемпионов променял Евро на родной клуб.

Украинцы за границей

Наставник Брюгге принялся воспитывать Романа Яремчука. Специалист объяснил отсутствие украинца в заявке.

Илья Забарный получил неожиданный шанс дебютировать в старте Борнмута в матче АПЛ.

Соболь не помог Малиновскому – Ланс одержал победу и опередил Марсель.