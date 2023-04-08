Главные новости 7 апреля: Луческу назвал условие ухода из Динамо, проблемы Яремчука в Бельгии
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 7 апреля.
Украина
Футболисты Вереса серьезно подрались на тренировке. Главного тренера даже не было на занятии ровенского клуба.
Ворскла в родных стенах одолела Ингулец – команда Виктора Скрипника победила впервые за четыре месяца.
Мирча Луческу подтвердил контакты с Ниццей и признался, когда покинет Динамо.
Карпаты официально сменили технического спонсора – предыдущего "спалили" на сотрудничестве с россиянами.
Мир
Милан не сумел дожать Эмполи – Пиоли поплатился за подготовку к Лиге чемпионов против Наполи, который одержал скандальную победу над Лечче.
Интер потерял очки в Салерно – шедевр Кондреви и 10 сейвов Очоа продлили безвыигрышную серию "змей" до четырех матчей.
Соперник молодежной сборной Украины остался без тренера – победитель Лиги чемпионов променял Евро на родной клуб.
Украинцы за границей
Наставник Брюгге принялся воспитывать Романа Яремчука. Специалист объяснил отсутствие украинца в заявке.
Илья Забарный получил неожиданный шанс дебютировать в старте Борнмута в матче АПЛ.
Соболь не помог Малиновскому – Ланс одержал победу и опередил Марсель.