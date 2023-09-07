Главные новости 6 сентября: Гармаш покинул Динамо, Роналду не включили в список номинантов на "Золотой мяч"
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду, 6 сентября.
Украина
Денис Гармаш Гармаш официально покинул Динамо и объяснил, почему решил перейти в Осиек.
Новичок УПЛ официально заявил об отказе от VAR – в клубе объяснили мотивы такого решения.
Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-19 по футзалу, разбив Финляндию с хоккейным счетом.
Мир
Тухель испортил отношения с руководством Баварии – в Мюнхене недовольны заявлениями тренера.
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность исключить звезду из состава – на клуб давят женские организации.
Золотой мяч
"Золотой мяч-2023": известны 30 претендентов на награду – Роналду вне списка.
На "Трофей Яшина" претендуют 10 игроков - среди них партнеры украинцев.
France Football объявил номинантов на звание лучшего молодого игрока 2023 года.