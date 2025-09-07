Главные новости 6 сентября: Динамо продолжило чистку, очередная звездная потеря Украины, победы Англии и Португалии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 6 сентября.
Отбор на ЧМ-2026
Ирландия спаслась от поражения Венгрии, Джеко помог разбить Сан-Марино, гигантская яма не помешала победе Австрии.
Португалия разгромила Армению в Ереване – Роналду оформил дубль, забив 942-й гол в карьере.
Англия лениво обыграла Андорру и продолжила идеальный ход в отборе на ЧМ-2026 – команде Тухеля помог автогол.
Звезда сборной Украины не сыграет во втором матче отбора к ЧМ-2026 – он покинул расположение команды.
Сборные Украины
Украина U-17 под крики тренера на русском спаслась против более взрослой Польши – "украинский Холанд" оформил дубль.
Наша U-18 уверенно одолела Швецию, а U-19 проиграла Нидерландам.
УПЛ
Бущан официально стал игроком Полесья.
Форвард Динамо официально стал игроком Черноморца.