Украина

Динамо подарило Ренну победу в ЛЕ – Цыганков снова забил, более сильный соперник, историческое фиаско с голом ребенка.

СК Днепр-1 не обыграл Вадуц в матче Лиги конференций – гол плюс пас Довбика и провал обороны. Лидер днепрян получил жуткую травму – подозрение на досрочное завершение сезона.

Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла очки, но сохранила позицию, Россия снова поднялась.

Еврокубки

ЛЕ: Фенербахче подарил шанс Динамо, одолев АЕК, Бетис вырвал победу у Ромы, Нант уступил Фрайбургу. Арсенал без Зинченко разбил Буде-Глимт, Карабах уничтожил Олимпиакос за 18 минут, Митьюлланд оформил камбэк с Фейеноордом. Лацио снова недооценил соперника, Трабзонспор совершил досадное самоубийство. Ман Юнайтед удержал победу над Омонией с ассистом Роналду, ПСВ уничтожил Цюрих, файер-шоу в Швеции.

Лига конференций: АЗ оторвался от СК Днепр-1, сокрушительная победа Вильяреала, возрождение Фиорентины – все результаты.

Другие топ-новости

Месси огорчил болельщиков сборной Аргентины, анонсировав завершение карьеры в национальной команде.

Хорхе Сампаоли во второй раз стал главным тренером Севильи. Сампдория также нашла нового наставника – генуэзцев будет тренировать Деян Станкович.

Тибо Куртуа пропустит еще несколько матчей: стала известна дата восстановления конкурента Лунина.