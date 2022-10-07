Главные новости 6 октября: очередное фиаско Динамо, СК Днепр-1 избежал поражения, новый рейтинг ФИФА
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 6 октября.
Украина
Динамо подарило Ренну победу в ЛЕ – Цыганков снова забил, более сильный соперник, историческое фиаско с голом ребенка.
СК Днепр-1 не обыграл Вадуц в матче Лиги конференций – гол плюс пас Довбика и провал обороны. Лидер днепрян получил жуткую травму – подозрение на досрочное завершение сезона.
Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла очки, но сохранила позицию, Россия снова поднялась.
Еврокубки
ЛЕ: Фенербахче подарил шанс Динамо, одолев АЕК, Бетис вырвал победу у Ромы, Нант уступил Фрайбургу. Арсенал без Зинченко разбил Буде-Глимт, Карабах уничтожил Олимпиакос за 18 минут, Митьюлланд оформил камбэк с Фейеноордом. Лацио снова недооценил соперника, Трабзонспор совершил досадное самоубийство. Ман Юнайтед удержал победу над Омонией с ассистом Роналду, ПСВ уничтожил Цюрих, файер-шоу в Швеции.
Лига конференций: АЗ оторвался от СК Днепр-1, сокрушительная победа Вильяреала, возрождение Фиорентины – все результаты.
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