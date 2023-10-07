Главные новости 6 октября: Динамо проиграло Полесью, Месси может вернуться в Барселону, новый игрок для сборной Украины
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 6 октября.
Украина
Сборная Украины по футзалу разбила Сербию со счетом 6:1 и вышла в лидеры группы отбора на чемпионат мира.
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на одну позицию – Шахтер и Заря подарили лучшую неделю в евросезоне.
Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ.
Сергей Ребров довызвал защитника СК Днепр-1 в сборную Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты.
Мир
Лионель Месси может вернуться в Барселону уже в январе – в Испании намекнули на сенсационный переход.
Алекс Фергюсон потерял любимую жену – легендарный тренер Манчестер Юнайтед прожил с ней в браке 57 лет.
Поль Погба снова сдал положительный допинг-тест – звезде Ювентуса грозит 4-летняя дисквалификация.
Манчестер Сити повысит зарплату Холанду – новый контракт, который оставит Реал ни с чем.
Украинцы за границей
Виктор Коваленко прервал серию без игровой практики – команда украинца поделила очки в битве аутсайдеров.
Михилло Мудрик рискует выпасть из основы Челси – Почеттино дал неоднозначный комментарий.
Форвард, отказавшийся от сборной Украины, досрочно завершил сезон.