Украина

Сборная Украины по футзалу разбила Сербию со счетом 6:1 и вышла в лидеры группы отбора на чемпионат мира.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на одну позицию – Шахтер и Заря подарили лучшую неделю в евросезоне.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ.

Сергей Ребров довызвал защитника СК Днепр-1 в сборную Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты.

Мир

Лионель Месси может вернуться в Барселону уже в январе – в Испании намекнули на сенсационный переход.

Алекс Фергюсон потерял любимую жену – легендарный тренер Манчестер Юнайтед прожил с ней в браке 57 лет.

Поль Погба снова сдал положительный допинг-тест – звезде Ювентуса грозит 4-летняя дисквалификация.

Манчестер Сити повысит зарплату Холанду – новый контракт, который оставит Реал ни с чем.

Украинцы за границей

Виктор Коваленко прервал серию без игровой практики – команда украинца поделила очки в битве аутсайдеров.

Михилло Мудрик рискует выпасть из основы Челси – Почеттино дал неоднозначный комментарий.

Форвард, отказавшийся от сборной Украины, досрочно завершил сезон.