Сборная Украины

Ребров раздражен приказом УЕФА играть лишний спарринг перед Италией.

УЕФА нашел сборной Украины абсурдного соперника – подробности скандала в отборе Евро-2024 с подачи Италии.

Сборная Украины заочно пробилась в элитный раунд отбора Евро U-17 – соперники расписали нужные результаты.

Украина

Днепр-1 догнал лидера УПЛ, обыграв Александрию в матче с тремя воздушными тревогами и часом на "просмотр" VAR.

Полесье и Кривбасс расписали ничью в матче за лидерство в УПЛ.

Эдмар официально покинул Металлист 1925 и очень оперативно определился с новой командой за границей. Специалист будет тренировать поигравшего в Серии А экс-хавбека сборной Украины.

Мир

Луческу близок к назначению в кризисный европейский клуб, а также объяснил, почему решил покинуть Динамо.

Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона.