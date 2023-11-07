Главные новости 6 ноября: УЕФА терроризирует сборную Украины, Челси разбил Тоттенхэм, Эдмар уехал тренировать за границу
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 6 ноября.
Сборная Украины
Ребров раздражен приказом УЕФА играть лишний спарринг перед Италией.
УЕФА нашел сборной Украины абсурдного соперника – подробности скандала в отборе Евро-2024 с подачи Италии.
Сборная Украины заочно пробилась в элитный раунд отбора Евро U-17 – соперники расписали нужные результаты.
Украина
Днепр-1 догнал лидера УПЛ, обыграв Александрию в матче с тремя воздушными тревогами и часом на "просмотр" VAR.
Полесье и Кривбасс расписали ничью в матче за лидерство в УПЛ.
Эдмар официально покинул Металлист 1925 и очень оперативно определился с новой командой за границей. Специалист будет тренировать поигравшего в Серии А экс-хавбека сборной Украины.
Мир
Луческу близок к назначению в кризисный европейский клуб, а также объяснил, почему решил покинуть Динамо.
Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона.